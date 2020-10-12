Чому волонтери везуть засоби захисту і куди витратили мільярди з Covid-фонду

Ще у квітні 2020 року в Україні створили фонд боротьби з Covid-19, заклавши в ньому 66 млрд грн. Проте найбільше витратили на ремонт доріг – 13 млрд, на ремонт лікарень – лише 1 млрд 680 млн.

Ще 700 млн грн пішли на закупівлю тестів, засобів захисту, обладнання і респіраторів. Також тривають закупівлі 161 комп’ютерного томографа та укладаються контракти на придбання апаратів ШВЛ.

Волонтери знову, як колись бронежилети, тепер везуть засоби захисту для медиків, пульсоксиметри та кисневі концентратори.

І чиновники, і волонтери стверджують, що іноді закупівлі відбуваються за завищеними цінами.

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У Рахунковій палаті кажуть, що аналізують, як ці кошти використовуються, наприклад, чому респіратори одного ступеню захисту закуповуються за 18 грн, а в іншому місці – за 160.

У фонді лишилося ще майже 38 млн грн, тому медики і волонтери закликають владу надати чіткий звіт, на що їх витратять.

Станом на 12 жовтня в Києві та ще 5 областях ліжка для хворих на Covid-19 заповнені більш ніж на 70%.

Найбільш завантажені лікарні у Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.

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