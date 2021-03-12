Чому впали ставки за депозитами та де нині вигідно зберігати гроші

За останній рік ставки за депозитами впали майже вдвічі. Якщо на початку 2020 року гривні у банк можна було покласти під 13%, нині середня ставка – 7%, а у валюті – лише 1,5%. Банкіри кажуть, що така ситуація через рекордне зниження НБУ облікової ставки.

Вони прогнозують, що незабаром знову зменшать проценти саме за валютними вкладами – до 0,5%, а то й нижче. Гривневі й так вже дуже низькі, тому вони не зміняться.

Нині банки борються за клієнтів. Серед гривневих на ринку максимальна ставка 9%, мінімальна – 5%. В одній із фінустанов розповіли, що у 2020 році втратили чверть нових вкладників, але банківська система не постраждала, а навпаки зміцніла, оскільки люди почали зберігати більше коштів на своїх поточних рахунках, щоб мати постійний доступ до свої коштів.

Завдяки стабільному курсу українці більше довіряють банкам, тому і продовжують зберігати у них гроші. Але фінансисти нагадують, що не варто тримати на одному депозиті більше 200 тис. грн. У разі банкрутства банку, лише цю суму виплатить Фонд гарантування вкладів.

Вони радять покласти гроші у різних фінустановах, а ще пропонують прибутковішу альтернативу депозитам – державні облігації. Дохід з них, на відміну від вкладів, не обкладається податками.

– ОВДП можна продати в будь-який момент, натомість депозит у банку навряд чи можна розірвати раніше терміну, держава гарантує 100% оплату ОВДП, а чистий прибуток зараз складає 10-13%, – каже фінансовий радник Роман Кошовський.

Попри кризу через коронавірус, українці почали більше інвестувати у нерухомість. Низькі ставки за депозитами спонукали знизити ставки за кредитами, і стала доступнішою іпотека. Нині попит на неї зріс у 5-6 разів.

Нещодавно Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5%. Показник залишався незмінним ще з 12 червня 2020 року.

За даними спеціалістів НБУ, завдяки цьому Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько $30 млрд.