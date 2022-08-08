Чому визнання РФ країною-терористом може мати негативні наслідки для України та світу

Україна домагається визнати Росію країною-спонсором тероризму. Таке звання присвоюють Сполучені Штати.

У “чорному списку” вже чотири держави – Іран, Сирія, Північна Корея та Куба. Їх практично повністю ізольовали від цивілізованого світу.

Попри те, що на РФ вже наклали тисячі санкцій, тавро країни-терориста таки може завдати більшого репутаційного та іміджевого удару, адже цей статус прирівнюють до ядерної санкційної зброї.

Проти країн-спонсорів тероризму США застосовують жорсткі санкції – їм перекривають доступ до будь-якої допомоги, кредитування, американським компаніям забороняють експорт зброї та технологій, що можуть бути використані для її виробництва.

У разі визнання РФ спонсором тероризму компанії, які досі вагалися, чи виходити з Росії, швидко визначаться, адже плямувати свою репутацію не захоче ніхто.

Для Москви це буде останнім цвяхом у домовину. Але для світу це може також обернутися великою кризою. І це розуміють у США.

– До прикладу, якщо будь-яка країна – Китай, Індія, Європа – має торговельні відносини з країною-терористом, то потрібно запроваджувати санкції і проти таких держав. А це означає велику торговельну війну і новий стрибок інфляції. А Білий дім поки що не хоче це починати, – говорить керуючий партнер інвестиційної компанії Ерік Найман.

Крім того, під санкції можуть потрапити наші союзники, навіть ЄС, який досі залежить від російського газу, чи Саудівська Аравія, з якою США домовляються про збільшення постачань нафти, щоб забезпечити енергетичну стабільність у світі.

Для України визнання Росії терористом також може мати негативні наслідки. Адже це тавро зніме з Росії державний імунітет у США.

Її поки лише заморожені гроші зможуть відсуджувати американці в судах. Тоді виникає ризик – чи залишиться хоч щось для нас.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.