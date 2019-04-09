Чому Японія лідер за кількістю самогубств і як із цим борються

Щороку до 1 мільйона людей на Землі вчиняють самогубство. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. З країн Великої Сімки, які визнаються найрозвиненішими у світі – найгірша ситуація в Японії. У місцевій культурі самогубство тривалий час вважалося гідним способом уникнути ганьби.

У службі довіри в Токіо телефони практично не замовкають. 40 волонтерів працюють у три зміни по 4 години кожна. Говорять обережно й делікатно, адже спілкуються з тими, кому непереливки і хто може вкоротити собі віку. І з тими, хто втратив таким чином близьких.

Найбільше самогубств фіксують у віддалених районах країни. Головними причинами експерти називають глушину, відсутність роботи, борги, довгі зими та велику концентрацію там самотніх літніх людей.

Крім телефонних служб довіри в країні також діють групи тренованих так званих слухачів. Вони вміють розпізнавати потенційних самогубць і приходять на допомогу до того, як станеться лихо. Зокрема вони інспектують шпиталі з невиліковно хворими.

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Самогубства мають в Японії давню історичну традицію – раніше це був прийнятий у суспільстві спосіб уникнути ганьби. Згодом проблема набула гігантських масштабів.

До слова, у Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства.

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