Чому занепадає Тараканівський форт та як врятувати споруду

Перетворити Тараканівський форт на туристичний об’єкт мріє Рівненщина. Це одна із найбільш дивовижних пам’яток області. Хтось вірить, що вона населена привидами, хтось просто любить блукати розвалинами.

Щороку у форт нелегально приїжджають десятки тисяч туристів, однак облаштувати там інфраструктуру та проводити офіційні екскурсії немає можливості.

Сергій Махновець – гід, він один із дослідників об’єкту, так би мовити, на громадських засадах, адже спорудою опікуються хіба волонтери. Тим, хто шукає пригод, не радить самостійно тут лазити.

Дубенський, або Тараканівський форт звела понад сто тридцять років тому царська Росія – для захисту західних кордонів.

Російська імперія використовувала форт під час Першої світової, у 20-х роках він більше прислужився полякам, під час Другої світової тут намагались закріпитися німці, але не вдалося.

Потім, хоч і не дуже активно, форт як склад використовував Радянський Союз.

Зробити об’єкт туристичною перлиною область не може. Адже він – власність Міноборони.

Взяти форт на баланс може Дубенський історико-культурний заповідник. За рік замок приймає по 200 тис. туристів, а форт був би популярний не менше. Та поки навіть прикинути, скільки обійдеться хоча б консервація, область не може.

А це наразі головне – не дати форту зруйнуватися.

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