Чорна п’ятниця в Україні: як це працює та найпопулярніші товари

Сьогодні світ відзначає Чорну п’ятницю – день масштабних розпродажів. Багато хто чекає цього моменту увесь рік, щоб купити вподобані товари чи послуги за привабливими цінами.

Свято з року в рік набирає обертів і в Україні, а магазини пропонують знижки цін до 80%.

У великих мережах найцікавіші пропозиції закінчуються першими, тож крамницям щороку треба вигадувати нові способи, щоб задовольнити попит українців.

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З кожним роком ажіотаж зростає. У магазині техніки кажуть, підготували тисячу різноманітних пропозицій зі знижками спеціально для Чорної п’ятниці. Однак фаворит українців залишається незмінним.

Традиційно на Чорну п’ятницю найбільш популярний товар – це телевізори.

Оскільки свято знижок припадає на кінець листопада, це вдала нагода гарно скупитися і підібрати подарунки на Новий рік.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою маркетингових ходів.

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