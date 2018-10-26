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Чорна пантера, Трамп і єдиноріг – трендові костюми на Хеллоуін 2018

Супергерой, єдинорог чи Дональд Трамп? Американці розкуповують вбрання на Хеллоуін.

Цього року герої коміксів – у тренді. Особливо популярні костюми Чорної пантери. Їх одягають як жінки, так і чоловіки.

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Дітям до вподоби маски єдинорогів та костюми героїв саги про Гаррі Поттера.

А от дорослим до душі перевтілитися в когось реального, особливо з політичного життя. Американці розкуповують маски та перуки у стилі Дональда Трампа та Гілларі Клінтон.

До слова, Факти ICTV розповідали, куди піти в Києві на Хелловін 2018.

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