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Чорнобиль замість РФ: Рівненська АЕС вивезе відпрацьоване паливо у зону відчуження

Інна Шевченко

Відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської атомної електростанції повезуть не в Росію, а у Чорнобиль. Ця АЕС першою в Україні підготувалася до вивезення небезпечних відходів на спеціальне сховище в зоні відчуження ЧАЕС.

Там упродовж століття збергітимуть ядерні відходи з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української.

Раніше паливо для вітчизняних АЕС купували в Росії і туди ж відвозили відпрацьоване. Але це коштувало мільярди гривень.

– Ми відмовилися від вивезення палива в Росію. Це був свідомий вибір, оскільки коштувало вивезення досить дорого. Тому наша станція, загалом три станції України, мають виконати деякі умови для того, щоб відвантажувати паливо за новою технологією Holtec на централізоване сховище, яке закінчили будувати на Чорнобильській АЕС, – пояснив директор Рівненської АЕС Павло Павлишин.

В Україні наразі діють чотири АЕС – Рівненська, Хмельницька, Южно-Українська та Запорізька, тобто загалом 15 енергоблоків. Усі вони генерують так звану базову потужність.

Саме на них покладають великі сподівання у контексті назріваючої енергетичної кризи. Очікується, що цієї зими вперше в історії країни одночасно працюватимуть одразу всі енергоблоки.

Це означає, що в години пік балансують електроенергію не АЕС, а теплові та гідроелектростанції. В умовах назріваючої енергетичної кризи саме на ядерну енергетику держава покладає великі надії.

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