Чотири українські ресторани номіновані на світову премію за найкращий дизайн

Одразу 4 українських ресторани номіновані на світову премію за найкращий дизайн Restaurant & Bar Design Awards.

За премію змагаються тисячі найкращих ресторанів в усьому світі.

Один з таких Spicy NoSpicy з концептом пряних азійських страв. На стіні – понад півсотні видів спецій. Головний дизайнер порівнює ресторан зі стравою, а себе – із шеф-кухарем, який приправляє інтер’єр.

Другий – азійський ресторан НАМ. Він – ніби французька вілла на узбережжі В’єтнаму. 6-метрові стелі, багато простору, зелені, каміння. Стільці з ротанга, ніби шезлонги на пляжі. Світильники – у формі риболовних сіток. На стінах – величезні фрески на тему рибальського села.

Наступний – найбільший японський ресторан в Україні – Fujiwara Yoshi. Майже тисячу квадратних метрів і великі акваріуми з морськими жителями, усамітнені кімнати-татамі, куди пускають босоніж. І зимовий сад.

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Ще один – одеський ресторан із французьким шармом – ніби затишний заміський будинок у стилі прованс. У Frebule – простота і ошатність в одному флаконі. Зі стелі звисають білосніжні простирадла, а стіни автентичні, початок 19 століття.

Кожен з цих ресторанів може отримати світову премію за кращий інтер’єр, переможців дизайнерського Оскара оголосять у жовтні.

До слова, як обрати ресторан з літньою терасою.

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