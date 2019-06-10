Чи безпечні прогулянкові катери в Одесі – результати перевірки

В Одесі – у розпалі курортний сезон. Щодня на відпочинок приїжджають сотні туристів. Однією з найпопулярніших розваг серед відпочивальників є морські прогулянки вздовж одеського узбережжя.

За 2 місяці до початку курортного сезону, з причалу Одеського морського вокзалу починають курсувати прогулянкові пасажирські судна. Вибір різноманітний – від великих яхт до невеликих катерів. Перед початком сезону їх інспектують – перевіряють технічний стан та засоби безпеки. Втім на цьому перевірки не закінчуються.

Інспекції влаштовують і на причалі, і просто в морі. Відповідно до законодавства, на кожному судні кількість рятувальних жилетів бути така ж, скільки є посадкових місць. Крім них мають бути дитячі та для немовлят. Їх зберігають під сидінням.

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Засоби безпеки – плоти, жилети та рятувальні кола проходять щорічну сертифікацію й на кожному знарядді стоїть відповідне маркування.

Обов’язковою вимогою для всіх суден – є наявність засобів протипожежної безпеки.

На катері сучасне радіолокаційне обладнання, яке в разі аварійної ситуації миттєво передає сигнал SOS на берег. А пасажирам перед кожним виходом в море екіпаж проводить інструктаж з техніки безпеки.

Найбільш популярними морські прогулянки з липня по кінець серпня.

До слова, як перевірити туроператора і на що звернути увагу, купуючи путівку.

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