Чи безпечно киянам повертатися до столиці: Кличко про ситуацію у місті

Київ оговтується від ворожих обстрілів та потроху повертається до звичайного життя. Від сьогодні у столиці проїзд у громадському транспорті знову став платним, а до міста активно повертаються кияни.

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, як на роботі комунальних підприємств позначився безкоштовний проїзд у громадському транспорті, які є втрати та чи зможе місто компенсувати оплату комунальникам.

– Непопулярне рішення, але зараз транспорт відновлює свою роботу, зменшився інтервал між потягами у метрополітені. Ми відкриваємо все більше маршрутів, які дають можливість пересуватися мешканцям Києвом. Ми вимушені зробити транспорт платним. Це коштувало місту 0,5 млрд грн щомісяця. Розуміємо, що зараз піднялися ціни на паливо та електроенергію, нам потрібно виплачувати заробітну плату, водночас економіка міста не працює. Вкрай важливо запустити економічні процеси. Але підвищувати тарифи не будемо, вони залишаються на тому ж рівні.

Мер столиці розповів, який буде проміжок часу між потягами у Київському метрополітені.

– Ми зараз зменшуємо інтервал, на трьох гілках метро буде по-різному. Якщо потяг прямував один раз на пів години, то зараз ми будемо зменшувати. Інтервал між потягами становитиме щонайбільше 10 хвилин. Під час повітряної тривоги турнікети метро опускатимуться, тому кожен зможе зайти до укриття. Але у цей час потяги метрополітену не працюватимуть.

За його словами, столиця оживає, а кияни повертаються додому. Мер Києва пояснив, чи залишається загроза ворожих ракетних ударів по місту.

– Якщо є можливість залишитися у безпечніших місцях – залишайтесь. Якщо є бажання повернутися додому – ми не можемо заперечити. Але я хочу попередити: Київ поки що не може гарантувати 100% безпеку. Ми не виключаємо ворожих ракетних атак, які можуть влучити по будинках, як це було у минулі тижні. Така ймовірність залишається. Наші повітряні сили працюють. Сподіваємось, що найближчим часом будуть зразки західної повітряної оборони, тоді Київ стане ще більш захищеним. Ще залишається комендантська година та заборона на відвідування лісів на околицях Києва, тому що триває розмінування.

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