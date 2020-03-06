Чи готові лікарні до другого етапу медреформи і що зміниться для українців

Лікарі бояться звільнення, а пацієнти не розумію, як і хто їх лікуватиме. Звільняючи уряд, президент вказав на недоліки у підготовці до другого етапу медреформи.

Однак чи означає, що її запуск відтермінують, відповіді поки немає. У Національній службі здоров’я кажуть, що готуються до старту, а от чи готові лікарні.

Власним коштом доведеться оплачувати послуги, на які не поширюється програма державних гарантій. З бюджету фінансуватимуть консультації вузьких спеціалістів, лікування критичних станів, як інфаркт та інсульт. Видалення апендиксу та жовчного міхура також безкоштовне. А ще пологи, лікування туберкульозу та психіатрична допомога.

Усі подробиці у сюжеті Ольги Читайло на YouTube Фактів ICTV.

Раніше Факти ICTV писали, що села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.

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