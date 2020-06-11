Чи готові українські дитячі табори до роботи з карантинними обмеженнями

Представники дитячих відпочинкових закладів, готові приймати дітей на оздоровлення і хочуть чітких правил праці. Адже зараз вони несуть мільйонні збитки, а 20% таборів вже не відкриються, бо втратили дорогоцінний час і не зможуть вийти на рентабельність. Однак, більшість таки готові відчинятися. Закуповують антисептики, маски, запроваджують дистанційні новації.

Підмітають, миють та дезінфікують. Табір Джерело на Київщині готується до прийому дітей.

До роботи в умовах карантину готові. Поки чітких правил від МОЗу не мають,орієнтуються на обмеження для готелів та дитячих садочків. Температуру мірятимуть що кожні 4 години, взяли на роботу двох медиків. А ще – дезінфекція що дві години, часте провітрювання. Докупили постільну білизну, її тепер мінятимуть частіше.

Біля їдальні облаштували літні майданчики. Закупили і маски, але то лиш для персоналу.

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Чекають на відкриття і в оздоровчому центрі Орлятко на Миколаївщині. Дітей прийматимуть із довідкою від сімейного лікаря та результатами флюорографії. Перед харчоблоком облаштують місця з дезінфекторами та одноразовими рушниками. Столи розставлять за карантинними вимогами – півтора метри один від одного.

Замість 500, як було торік, тут відпочиватимуть 290 дітей. Дотепер незрозуміло чи влаштовуватимуть концерти і покази фільмів та як працюватимуть гуртки і спортивні секції.

Дитячий табір Водограй на Закарпатті. У номерах, з усіма зручностями по 3-4 дитини. За потреби їх переобладнають. Поки цього не роблять, бо не знають, якими будуть вимоги щодо розміщення малечі.

До роботи готова кухня та їдальня. Вікна чисті, та їх вчергове протирають. У таборі дезінфектори були й до карантину, тепер закупили їх ще більше, із запасом. Запрацювати табір вже готовий хоч завтра. Головне, щоб дозволили.

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