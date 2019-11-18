Чи може БМП підбити танк: військові навчання біля передової

Вже кілька років поспіль так звані мішки або панцирники відведені з передової. Але загроза танкового прориву завжди є. Щоби відведені підрозділи не втрачали навичок, проводять навчальні бої.

За легендою, окупаційна армія здійснює танковий прорив на українську лінію оборони. Одним пострілом противник розміновує мінно-вибухові загородження, підтягує танки та БМП. Поки на підмогу до передової підходять українські танки, стримує прорив наша бойова машина піхоти.

Читайте: На Рівненському полігоні проходять командно-штабні навчання Козацька воля-2019

Українські танки виїжджають на вогневий рубіж і беруть противника на півкільце. Противник переможений.

Бойова машина піхоти 2 має гармату 30 міліметрів – цей калібр менший в 4 рази, ніж у танка, але якщо знати, куди цілити, підбити танк можливо. Сьогоднішні навчання – не лише тренування навичок резерву, це й впевненість для передової, вони тримають рубіж не на самоті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті пройшли масштабні навчання територіальної оборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.