Чи потрібна термінова вакцинація тим, хто перехворів Covid-19

В Україні почалася друга хвиля вакцинації від коронавірусу. Імунізація триває повільно. Водночас у країні уже майже 1,4 тис. повторних випадків.

Люди, які вже перехворіли, і не один раз, з вакцинацією не поспішають.

– Наразі маю антитіла і цю хвилю вакцинації я пропускаю. Але я буду дивитись за тим, які вакцини з’являтимуться, – розповіла Світлана Гук, керівник Центру респіраторної медицини та алергології лікарні Феофанія.

Вірусолог Алла Мироненко каже, що не варто не квапитися із щепленням тим, хто вже перехворів, наголосивши, що відсутність антитіл – не завжди є негайною рекомендацією для вакцинації.

За її словами, імунний захист зберігається навіть протягом року, можливо, і більше, оскільки він складається не лише з антитіл, а й з клітинного імунітету на слизових оболонках.

Тому вона зараз не радить робити щеплення тим, хто перехворів півроку тому.

Директор Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) Рошель Валенськи погоджується з думкою Мироненко.

– Перехворілі менше ризикують повторно заразитися впродовж кількох місяців після одужання, тому можна відкласти вакцинацію. Та при цьому треба носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей, – наголосила вона.

До речі, в Італії, Франції та Іспанії вводитимуть лише одну дозу вакцини людям, які перехворіли на коронавірус 3-6 місяців тому. На думку експертів, для імунної системи ця єдина доза відіграватиме роль нагадування, як боротися з вірусом.

Дослідження показали, що рівень антитіл у перехворілих лікарів зростав уп’ятеро після одного щеплення.

22 березня в Україні почався другий етап вакцинації від коронавірусу.

Роблять щеплення сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери та людям, яким більше 80 років.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.