Чи працюють гральні заклади Києва після заборони – рейд Фактів ICTV

Після вчорашнього провалу в парламенті закону про легалізацію грального бізнесу, який передбачав, зокрема, легалізацію казино в п’ятизіркових готелях, уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі ігрові клуби, лотереї та гральні заклади мають бути закриті.

Глава МВС Арсен Аваков наказав Нацполіції до четвертої години дня припинити діяльність гральних закладів по всій країні.

Вночі силовики провели півсотні операцій у шести регіонах країни. Облави влаштовували на заклади, де працювали нелегально гральні автомати. А курували їх правоохоронці.

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Напередодні Кабмін ухвалив спеціальну постанову. Документ забороняє діяльність операторам державних лотерей, передавати права на ліцензію іншим компаніям. А саме за такою схемою у нас і працюють численні Космолоти. І від такої діяльності, державний бюджет не отримує жодної копійки. А хтось багатомільйонні прибутки.

Нині за різними даними в Україні нелегально діє до восьми тисяч закладів. Вони переважно розташовані у людних місцях і працюють майже цілодобово.

Достукатися до закладу намагаються і відвідувачі. За годину рейду ми перевірили десяток закладів. І на диво,всі вони зачинені.

Цього разу і президент і уряд обіцяють чорний бізнес, таки, викорінити. Хоча надіються, що депутати оговтаються і ухвалять закон про легалізацію грального бізнесу.

Факти ICTV раніше писали про те, що Нацполіція масово закриває гральні заклади.

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