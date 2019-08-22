Чи варто купувати газ на зиму: що означає пропозиція Нафтогазу

Купити газ влітку й зекономити на опаленні оселі взимку. Запастися блакитним паливом на опалювальний сезон відтепер може не лише держава в цілому, а й кожен українець безпосередньо.

Нафтогаз запускає нову послугу для побутових споживачів – так званий газовий запас. Люди зможуть передплатити необхідний обсяг палива наперед за літніми, вигідними цінами, а спожити його в опалювальний сезон, коли газ зазвичай дорожчає. Потенційна економія може сягнути 25%, – кажуть фахівці.

Таку послугу Нафтогаз вже кілька місяців надає промисловим споживачам. Ті газовий запас оцінили й передплатили десятки мільйонів кубометрів палива. Вони зарезервовані в підземних сховищах і чекають зими.

Тепер же зробити власні запаси в підземці зможе кожен охочий. Побутові споживачі можуть придбати на зиму до 25 тис. кубів газу й непогано зекономити.

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Охопити новою послугою Нафтогаз сподівається всю країну – з більшістю газзбутів уже домовилися про співпрацю. Споживачеві достатньо звернутися до Центру обслуговування клієнтів, підписати додаткову угоду про послугу та внести передплату. І тоді за подорожчання газу взимку можна буде не хвилюватися.

Додаткову інформацію про послугу можна знайти на сайті gas.ua, або звернувшись до свого газзбуту.

Фахівці такі ініціативи вітають. Мовляв, Україна потроху, але наближається до Європи, де за споживача змагаються. Остаточно перейти до європейської моделі ринку газу Україна має шанс уже з травня наступного року. Саме тоді закінчується дія так званих спеціальних обов’язків – тобто ручного регулювання ціни на газ.

Фахівці сподіваються, що споживачі отримають можливість самостійного вибору постачальника газу, а в разі потреби – швидко його змінювати. Усе залежатиме від ціни та якості послуг конкретної компанії. І тоді українці обиратимуть постачальника газу, як нині – інтернет-провайдера.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нафтогаз анонсував нові тарифи на газ.

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