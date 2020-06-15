Чи важко складати іспити онлайн і чи реально оцінити знання студентів

Цьогоріч студентам доводиться складати іспити онлайн. Для багатьох це неабиякий виклик. Чимало зізнаються, що з березня заняття у вишах подекуди взагалі не проводились, їм лише скидали завдання. Тож розбиратись з усім доводилось самим.

І от – час іспитів. Розв’язувати задачі, показувати креслення чи навіть грати на скрипці доводиться через веб-камеру. Втім, якщо скласти теорію дистанційно як-не-як можливо, то з практикою вийде не у всіх.

Відео складання іспитів обов’язково записується, його вносять до навчальної бази, аби згодом не виникло непорозумінь з оцінюванням. Зазвичай, іспити складаються з двох частин: тестів та усної відповіді. Можливості списати чи десь підглянути у студентів мінімальні, – зазначають викладачі.

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Якщо ж технарям онлайн-сесія наче й не проблема, то для студентів творчих спеціальностей – неабиякий виклик. У столичній академії музики ім. Глієра професори слухають гру музикантів на відеозаписі. Якщо ж потрібно оцінити ансамбль – студенти пишуть кожен свою партію окремо, а потім, як вміють, зводять в одне. Проблема ще й у техніці – звук не завжди гарно записаний, та й не в усіх удома є потрібний музичний інструмент.

Чимало мороки і в майбутніх лікарів. Аби ті не шахраювали на іспиті, їм доведеться не просто розказувати теорію, а й розв’язувати ситуативні завдання – кейси. А от писати єдиний державний кваліфікаційний іспит, так званий Крок, будуть з дистанцією, із засобами індивідуального захисту, у малих групах і виключно офлайн.

Фізики та хіміки цьогоріч будуть без лабораторних, студенти-археологи, найімовірніше, не поїдуть на розкопки, майбутні артисти позбавлені спектаклів, а скульптори – роботи в майстерні. Без літньої педагогічної практики залишилися і майбутні вчителі: дитячі оздоровчі табори так і не відкрилися.

Навчальна онлайн-платформа Coursera з 1 червня відкрила безкоштовний доступ до понад 3,8 тис. сертифікованих курсів з десятків предметів та дисциплін. Про це йдеться на сайті ресурсу.

Окрім курсів, у відкритому доступі з’явилися 150 інтерактивних експертних проектів та понад 400 спеціалізацій. Безкоштовне користування триватиме до 31 липня.

В Україні навчається понад мільйон студентів і велика частина з них не хоче залишатися тут після закінчення навчання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із ректорами провідних українських університетів.

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