Чи виженуть Росію з ООН: результати тижня дебатів на Генасамблеї

Необхідність реформувати ООН та війна Росії проти України стали одними з основних тем на тижні дебатів, які нині тривають на 77 сесії Генасамблеї в Нью-Йорку.

Українська делегація, хоч була і нечисленною, але оточена увагою світових лідерів та ЗМІ. Представники України провели десятки зустрічей, щоб розповісти світу звірства російської армії.

Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з китайською делегацією, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль – з японською. Перша Леді Олена Зеленська відвідала Меморіал 11 вересня у Нью-Йорку та провела прес-конференцію за результатами зустрічей зі світовими лідерами.

Члени ООН запевнили, що будуть надавати Україні військову допомогу, а в майбутньому зможуть інвестувати у відбудову українських міст. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про плідні перемовини з генсеком організації та іншою командою.

Під час дебатів лідерів країн президент Мексики закликав ООН створити комітет для діалогу та миру в Україні. А прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін закликав називати речі своїми іменами. Він наголосив, що це Путін намагається змінити кордони суверенної держави, чим порушує статут ООН.

– Ми зіштовхнулися з жорстокою владою експансіонізму, яка загарбала та окупувала територію мирного сусіда. Усі держави, особливо маленькі, такі як моя, – повинні боятися допустити ситуацію, коли сильний може тероризувати слабкого, де можуть порушувати суверенітет і безкарно нехтували статутом ООН, – наголосив Міхал Мартін.

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