Чи є в Україні нові штами Covid-19 і чому ми не досліджуємо мутації

В Україні офіційно не зафіксовано британського, бразильського та південноафриканського штамів Covid-19.

Вони є стійкими до вже розроблених вакцин й поширюються швидше.

Так, розробники вакцини AstraZeneca заявили, що їхній препарат менш дієвий до штаму із Південної Африки. На британську мутацію добре діє Pfizer, а от на бразильську – гірше. Її, кажуть науковці, можна налаштувати.

В Україні лабораторій, які б досліджували мутації, немає. Центр громадського здоров’я надсилає зразки до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Але там треба дочекатися черги, бо лабораторії завантажені. Такі дослідження Україна замовляла вже двічі. У першому дослідженні брало участь дев’ять областей, у другому – всі області. Результати останнього ще не надійшли.

У ВООЗ радять усім країнам відстежувати мутації вірусу, щоб ефективно планувати протиепідеміологічні заходи та вирішувати, якою вакциною краще щепити людей.

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На думку директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Сергія Комісаренка, в Україні вивчати мутації цілком можливо. Треба лише купити потужні секвенатори та підучити персонал.

Свою допомогу вже пропонували в Інституті молекулярної біології та генетики. Ще влітку вони уклали угоду з Міністерством охорони здоров’я для детекції коронавірусу. Однак у МОЗ на пропозицію Академії наук ще не відповіли.

До кінця року Україна має закупити обладнання для дослідження мутацій коронавірусу.

16 лютого у Великій Британії заявили про появу ще одного штаму коронавірусу. Новий варіант вірусу В1525 досліджують вчені університету Единбургу.

Виявлений різновид подібний до відомого британського штаму, але дослідники стверджують, що така ж мутація наявна в різновидах, які виявили у Південній Африці й Бразилії. Завдяки видозмінам у спайковому білку вірусу легше уникати антитіл, які створює організм. Детальніше про новий штам коронавірусу в Британії читайте в матеріалі Фактів ICTV.