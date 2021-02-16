Чи є в Україні нові штами Covid-19 і чому ми не досліджуємо мутації
В Україні офіційно не зафіксовано британського, бразильського та південноафриканського штамів Covid-19.
Вони є стійкими до вже розроблених вакцин й поширюються швидше.
Так, розробники вакцини AstraZeneca заявили, що їхній препарат менш дієвий до штаму із Південної Африки. На британську мутацію добре діє Pfizer, а от на бразильську – гірше. Її, кажуть науковці, можна налаштувати.
В Україні лабораторій, які б досліджували мутації, немає. Центр громадського здоров’я надсилає зразки до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Але там треба дочекатися черги, бо лабораторії завантажені. Такі дослідження Україна замовляла вже двічі. У першому дослідженні брало участь дев’ять областей, у другому – всі області. Результати останнього ще не надійшли.
У ВООЗ радять усім країнам відстежувати мутації вірусу, щоб ефективно планувати протиепідеміологічні заходи та вирішувати, якою вакциною краще щепити людей.
На думку директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Сергія Комісаренка, в Україні вивчати мутації цілком можливо. Треба лише купити потужні секвенатори та підучити персонал.
Свою допомогу вже пропонували в Інституті молекулярної біології та генетики. Ще влітку вони уклали угоду з Міністерством охорони здоров’я для детекції коронавірусу. Однак у МОЗ на пропозицію Академії наук ще не відповіли.
До кінця року Україна має закупити обладнання для дослідження мутацій коронавірусу.
16 лютого у Великій Британії заявили про появу ще одного штаму коронавірусу. Новий варіант вірусу В1525 досліджують вчені університету Единбургу.
Виявлений різновид подібний до відомого британського штаму, але дослідники стверджують, що така ж мутація наявна в різновидах, які виявили у Південній Африці й Бразилії. Завдяки видозмінам у спайковому білку вірусу легше уникати антитіл, які створює організм. Детальніше про новий штам коронавірусу в Британії читайте в матеріалі Фактів ICTV.