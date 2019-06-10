Чи загрожує вам рак або серцевий напад: як роблять ДНК-тестування і ціна

Попередити загрози та небезпеки – майже 20-ть років тому науковці розшифрували ген людини і тепер, без цих знань, не обходиться жодна сфера, де задіяна сама людини – медицина, харчування та будь що. ДНК-тестування нині шириться світом і Україна не відстає від цього процесу. Ба більше: наші вчені створюють стартапи, котрими цікавляться провідні країни.

Чи варто вживати молоко, їсти хліб та скільки кави випивати за день – ще на цілу низку запитань можуть відповісти ваші гени.

ДНК-тест може попередити чимало небезпек

Чи, приміром, пом’якшити їх корегуванням їжі. Адже на чверть здоров’я людини складають гени, решта – звички і спосіб життя.

Дарія Лосєва – керує компанією, що робить такі тести. Аналізи досліджують лабораторії у Києві та Фінляндії. У тест-наборі 2 колбочки.

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Стартап молодих українських науковців передбачає не лише лабораторні дослідження, а й рекомендації здорової дієти.

Гени покажуть – які мікроелементи чи вітаміни погано накопичуються у організмі, чи загрожує вам хвороба Альцгеймера, чи є сприятливе середовище для хелікобактерії, яка викликає виразку і навіть рак шлунка. Такі дослідження науково-обґрунтовані і дуже швидко розвиваються.

ДНК-тестування розповсюджене в розвинених країнах. Ціна від 600 до шести тис. грн. Поступово обстеження дешевшатимуть. Та вже нині можна подбати про своє здорове майбутнє і вчасно скорегувати життя.

До слова, вченим з Гарвардського університету вдалося записати відео на ДНК бактерії кишкової палички.

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