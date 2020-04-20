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Чи захищає чорна ікра від коронавірусу і як її виготовляють в Україні

Ікра вважається атрибутом свята та дозволити його собі може не кожен українець. Чорна ікра – заморський делікатес, унікальний за своїми поживними властивостями. Зокрема, зміцнює імунітет, що в теперішні часи – всім необхідно.

Останніми роками кількість виробників цього недешевого продукту в Україні зросла, а деякі навіть нарощують експорт. Про особливі властивості чорної ікри та її виготовлення – дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що корисно їсти під час карантину.

 

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