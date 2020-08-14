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Чи законно їздити електросамокатом в Україні та приклад інших країн

Щороку в Україні росте кількість шанувальників особистого електротранспорту. Гіроскутери, моноколеса та електросамокати заполонили пішохідні зони і дороги. Але проблема в тому що закону як їх використовувати і яка має бути відповідальність у нас – немає. Законодавці не можуть знайти часу щоб розглянути законопроект що з початку року лежить у парламенті.

Черговий сплеск законності поїздок на електросамокаті сколихнув міський голова Києва Віталій Кличко, який заборонив прокатній компанії розмістити самокати у столиці. Але і крім прокату в українських містах збільшується кількість електроприладів для пересування.

Електросамокати дешевше за авто, стартують від 6 тис. грн. Утім, за досвідом, брати треба за 15-20 тис. Вони міцніші, мають більший запас ходу, є амортизатори, тож їхати одне задоволення.

Рекомендовано придбати спецзасоби. Використовувати шолом та окуляри. Та навіть з ними пересування на електротранспорті в Україні поза законом.

У цьому питанні ми як завжди відстаємо від цивілізованих країн.

Світова практика вже є. Але кожна країна вирішує питання по своєму. У Німеччині їздити тротуарами заборонено і є неодмінне страхування. У Франції обмеження швидкості до 20 км на годину. В Ізраїлі обов’язково шолом і посвідчення з проходження іспиту на водіння. Тож і нам обирати є з чого. Головне – не зволікати.

Група депутатів від партії Голос внесла в Раду законопроект, який встановлює правила для водіїв легкого електротранспорту, на кшталт електросамокатів, гіробордов, гіроскутеров.

Проект пропонує зрівняти власників такого транспорту в правах з велосипедистами. Як і велосипедисти, вони отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках.

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