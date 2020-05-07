Чи здорожчав борщовий набір під час карантину і якими будуть ціни восени

На початку карантину деякі магазини підвищили ціни на продукти. Мовляв, доставляти стало складніше.

На ринках пакет продуктів із так званого борщового набору – картоплі, буряка, капусти, цибулі, моркви – обходиться приблизно у 81 грн.

На 30 грн дешевше, ніж на ринку обійдеться набір у супермаркеті. Картопля там за майже 16 грн, капуста 5,94 грн, морква 5,64 грн. В обох випадках було обрано найдешевший товар.

Докладніше про ціни на продукти та що з ними буде далі – дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли краще ходити за продуктами і як поводитись в магазині.

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