Чи зменшилась бюрократія в Україні завдяки додатку Дія

Із серпня цифрових документів у Дії достатньо, щоб підтвердити особу у державних та приватних установах. Україна входить у режим без паперів.

Це має знаменувати кінець епохи численних довідок, ксерокопій та довжелезних черг у держустановах. Але чи легко позбутися паперової залежності та бюрократії.

Герой сюжету – Роман. Він оформлює пакунок малюка та статус багатодітної родини.

Усі копії і навіть акти прийому адміністратор ЦНАПу передасть у сусідній департамент молодіжної політики. За 10 днів сім’ї Романа нададуть статус багатодітної. Зробити усе одночасно, дистанційно чи в електронному форматі неможливо.

– Програмний продукт має бути внесенний у законодавство і тоді відбувається загальна цифровізація цієї послуги. Поступово. Зараз відсотків 40 таких послуг цифровізовано, – повідомив директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.

Франківський ЦНАП – один із найкращих. Але і тут остаточно перемогти бюрократичну тяганину та черги не вдалося.

– Треба завіряти паспорт, бо в мене паперовий паспорт, і потім вистоювати в черзі щоб подати цю інформацію що бенефеціари в мене відсутні. Це нонсенс, – говорить жителька Івано-Франківська, засновниця благодійної організації Олександра Качурова.

Прогалину в неготовності держави до діджиталізації виявив закон про кінцевих бенефеціарів. Підприємці та бухгалтери, волонтери, представники громадських організацій та благодійних фондів кілька днів поспіль від самого ранку шикувалися під ЦНАПом, щоб отримати талончик. І наступного дня здати документи. Тільки у Франківську процедуру мало пройти 10 тисяч підприємств. Черги були в кожному місті країни.

В Мінцифри – органі, який впроваджує реформу, визнають – держава без паперів – це складно. Роботу біржі праці вдосконалили лише трохи – цифровізували дві-три послуги. Створити реєстр усіх даних про кожного українця – нереально.

Для того, щоб Дію приймали всюди – від магазинів до Верховної Ради – в міністерстві створили спеціальний відділ, окремий напрямок роботи – держоргани. Та вони повільно реагують на будь-які новації. Бо технічне забезпечення та реалізація режиму «без паперів» – на плечах місцевих рад та громад. Для цього в них немає фінансів.

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