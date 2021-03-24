Чи змусять штрафи дбайливо ставитися українців до здоров’я та носити маски

Українці по-різному реагують на постанову уряду про обов’язковий масковий режим у червоній зоні.

Відтепер медичний аксесуар потрібно одягати не лише у приміщенні чи в громадському транспорті, але й на вулиці. Урядовці чітко прописали – маска має бути не на підборідді, а на обличчі.

— Правильне носіння масок з її постійною зміною, закриваючи ніс та рот – це дуже важливо, і це дійсно працює, а також дотримання дистанції. Важливо максимально зменшити свою активність у тих місцях де людно, – сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак.

У МОЗ наголошують, як би це не виглядало дивно, але поки у світі повністю не вивчено, як себе поводить вірус. Він постійно мутує і безжально вбиває. Тож і носіння масок на вулиці у червоних зонах, це шанс пригальмувати хвилю інфікувань. Йдеться про всі громадські місця – парки і сквери, пішохідні зони і зупинки транспорту, дитячі і спортивні майданчики.

— Ми ніколи не знаємо, коли зустрінемо людину, яка виділяє коронавірус і чи буде в нас можливість дотриматися соціальної дистанції. Тому, одягнувши всіх людей в маски, ми таким чином, захищаємо їх від можливості інфікуватися, що дає їм шанс залишитися здоровими, – каже головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко.

Водночас і медики, і правоохоронці уточнюють – якщо на вулиці чи в парку на відстані понад півтора метра немає інших людей, маски не обов’язкові.

Дотримання карантину контролюватимуть поліцейські, там уже попередили: спочатку проводитимуть профілактичні бесіди – переконуватимуть громадян носити засоби захисту. Штрафуватимуть лише злісних порушників.

Рік пандемії, десятки тисяч смертей від коронавірусу в Україні поки не надто переконують українців дбайливо ставитися до свого здоров’я. У столиці, яка вже кілька днів у червоній зоні, громадський транспорт переповнений. І розібратися хто в масці, а хто ні не можуть навіть правоохоронці.

У Європі за такі порушення штрафують на кілька тисяч євро. Та і карантин там набагато суворіший. В деяких країнах комендантські години, а у Чехії аби зупинити хвилю інфікувань люди вже місяць на вулицях ходять у двох масках, або у спеціальному респіраторі. У нас поки і з одною ходять не всі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.