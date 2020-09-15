Чим корисна фіолетова кукурудза та як вирощують в Україні

Фіолетова кукурудза – унікальна розробка українських селекціонерів. Цю незвичну культуру взялись вирощувати на Вінниччині. Це дієтичний продукт, який завоював американський ринок. Про неї ще два роки тому заявили науковці США. Як рослина, яка лікує діабет другого типу.

Фіолетова кукурудза рекомендована при хворобах печінки, шлункового тракту, серцево-судинної системи та лікування діабету. Для українців – це новинка. Бо родина вінницьких селекціонерів тільки після п’яти років досліджень випустила її на ринок.

Качан кукурудзи – гордість Михайла Нагорняка. Аби вивести незвичний фіолетовий сорт, чоловік працював у полі п’ять років.

На восьми сотках селекціонера 200 сортів кукурудзи. Фіолетова – результат схрещення кормового сорту із цукровим. Її особливість: високий вміст антоціанів – це елементи, які дають колір і роблять кукурудзу солодкою і стійкою до посухи.

Фіолетову кукурудзу вже оцінили дієтологи. Вона повноцінно може замінити фрукти.

У Європі сортів фіолетової кукурудзи поки немає. Вінницькі селекціонери першими взялися за такий вид. Тому вже за три роки після отримання сертифікатів цілком можуть постачати цю продукцію за кордон.

Чим корисний кизил та як вирощують в Україні

Органічна їжа, що набирає популярності серед споживачів не має вважатися делікатесом, та повинна бути на столі кожного українця.

Усі дієтологи запевняють, кизил – одна з найкорисніших ягід, що багата вітаміном С.

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