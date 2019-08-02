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Чим корисне пиво і скільки можна пити

2 серпня – Міжнародний день пива. Його започаткували в США, понад десять років тому. Нині святкують уже в понад 50 країнах світу. Цього дня пригощають друзів та вшановують пивоварів.

Пиво один з найстаріших напоїв, його варили ще 13 тисяч років до нашої ери.

Якщо споживати пиво помірно – воно корисне. Традиційно зварене пиво містить розчинну клітковину, мінерали та мікроелементи.

Медики вважають, жінкам не варто пити більше ніж 0,33 літра. Для чоловіків трішки більше ніж півлітра.

Найбільший виробник пива у Євросоюзі – Німеччина. Країна зварила торік понад 8 мільярдів літрів.

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Серед лідерів також Британія та Польща, до 4 мільярдів літрів хмільного. Активна у виробництві пива і Бельгія. Україна ж торік виготовила 19 мільйонів літрів пива.

Нагадаємо, у В’єтнамі чоловіка з важким алкогольним отруєнням врятували за допомогою 15 банок пива.

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