Чим можуть допомогти Україні кораблі НАТО, що виходять на навчання у Чорному морі

До Одеси прибули одразу два фрегати НАТО – іспанський Санта-Марія і канадський Торонто. Уже завтра кораблі вийдуть на навчання в море – адже в альянсі занепокоєні поведінкою Росії в акваторії. А перед цим на фрегати пустили всіх охочих.

Обидва кораблі – є членами постійної групи північноатлантичного альянсу, яка несе варту в Середземному морі. Фрегати оснащені артилерійським, торпедним, зенітним та протикорабельним озброєнням.

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На канадському фрегаті встановлена 57-міліметрова ракетна установка, яка керується через радари з верхньої палуби.

За параметрами, іспанська Санта-Марія на 5 метрів довша ніж її канадський колега – 139 метрів. Проте Торонто на 2 метри ширший. Максимальна швидкість яку набирають фрегати – до 30 вузлів за годину. Також кораблі обладнані злітними майданчиками. Гвинтокрил CH Сікорський надійшов на канадський Торонто нещодавно і налітав лише 200 годин.

Віднині, НАТОвські кораблі будуть набагато частіше заходити до наших портів для підтримки України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США запропонували Україні фрегати Oliver Hazard Perry.

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