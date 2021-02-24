Чим відомий Стерненко і чому вирок суду викликав протести

Суд в Одесі 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7,3 років за звинуваченням у викраденні проросійського депутата Сергія Щербича. Провину він не визнає, як і в трьох інших справах проти нього. Вважає їх політично вмотивованими.

Стерненко – активний учасник подій на Майдані та екс-лідер одеського осередку Правого сектору. Він відомий радикальною боротьбою з усім російським.

Найбільше його знають через справу про самозахист. У травні 2018-го на нього втретє скоїли замах. Він смертельно поранив одного з нападників. Замовників не встановили, а виконавців не притягнули до відповідальності. Натомість Стерненку зачитали підозру в умисному вбивстві та володінні холодною зброєю.

В останній справі один із адвокатів активіста звернув увагу на те, що судять Стерненка за розбій, але викрадати людину заради 300 грн – абсурд.

Водночас прокурори заявляють, що детально дослідили докази.

– Цими доказами є протокол огляду місця події, протокол слідчого експерименту, трафік телефонних осіб, є висновки балістичних експертиз. Суд визначив ці докази достатніми для вироку, який учора й оголосив суд, –заявив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

А протести прокурори вважають тиском на суд.

Іншої думки політики – потрібна судова реформа, щоб справи розглядали незалежні судді.

Серед захисників Стерненка чимало громадських активістів, журналістів та політиків. Поки він у СІЗО, його прихильники оголосили новий протест.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого виніс вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення місцевого Сергія Щербіча 24 квітня 2015 року – 7,3 років з конфіскацією половини майна.

Уже ввечері через вирок Стерненку у багатьох містах України пройшли протести на підтримку активіста.

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