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Численні ДТП та затори. Через мороз і дощ паралізовані шляхи Львівської області

Негода паралізувала проїзд транспорту на Львівщині та Прикарпатті. Водіїв на літніх шинах просять взагалі не виїжджати з дому. Йде дощ із мокрим снігом, а через триградусний мороз усе миттєво замерзає.

На трасі Львів-Самбір між містом Рудки та Великим Любінем через ожеледицю утворився великий затор. Маршрутку і кілька авто знесло на узбіччя. Через негоду на шляху Львів-Івано-Франківськ сталося кілька ДТП.

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На деяких ділянках водії зупинили рух. На Прикарпатті проїзд паралізований майже на всіх напрямках в сторону Львова та Тернополя.

Критична ситуація і в горах, аби рушити з місця, водіям доводиться чекати по кілька годин. На узбіччях численні аварії, у ДТП потрапили навіть маршрутні автобуси.

Нагадаємо, під Києвом Opel на великій швидкості збив чоловіка та жінку, які вирішили перебігти дорогу.

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