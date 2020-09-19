Чисті і майже порожні вулиці: Умань святкує іудейський Новий рік Рош ха-Шана

В Умані сьогодні незвично тихо і спокійно як для іудейського Нового року.

Чиста і майже порожня вулиця, яка веде до могили Цадика Нахмана, інцидентів під час святкувань не було.

Цьогоріч на Рош ха-Шана приїхали майже 3 тис. хасидів. Це вдесятеро менше, ніж торік. Через те, що уряд заборонив іноземцям в’їзд до України до 29 вересня.

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Від того не зраділи продавці місцевих крамничок. Нарікають, виторгу майже немає. А ось кому добре, то це прибиральникам.

Хасиди рідко виходять на вулицю, не спілкуються із журналістами, дехто навіть не дозволяє себе знімати.

Конфлікт з хасидами в Умані

У ніч на 28 серпня, місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів до місця поховання цадика Нахмана.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом конфлікту між місцевими жителями і хасидами в Умані.

Справу розпочато за частиною статтею 161 ККУ Порушення рівноправності громадян, повідомили у поліції.

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