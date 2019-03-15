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Cкидає гранати з безпілотників: ворог активізувався на околицях Авдіївки

Гаряче, як завжди, на околицях Авдіївки. Ворог особливо активний уночі, але і вдень відкриває вогонь.

Ситуація на околицях Авдіївки мінлива як березень. Будь-якої миті тишу може обірвати обстріл.

Вог – це гранатометний постріл калібру 40 мм. На далекій відстані не зашкодить, а ось на близькій – лиха може наробити.

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Крім того, російські окупанти скидають із безпілотників гранати. Це грубе порушення Мінських домовленостей.

Російські окупанти активно застосовують коптери, щоб спостерігати за нашими позиціями. Тож бійці бригади Холодний Яр намагаються максимально замаскувати позиції.

Найбільше дошкуляють українським воякам ворожі гранатомети і кулемети, особливо враховуючи близькість позицій.

До слова, ціль шукають із безпілотників. На Донбасі активізувалися ворожі снайпери.

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