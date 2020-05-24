Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Covid-19 у світі: Бразилія стає новим центром пандемії, ЄC готується до курортного сезону

Сполучені Штати на першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом у світі – мільйон і майже сімсот тисяч. Померлих понад 98 тис. Нові дослідження Гарвардського медичного департаменту в Бостоні виявили, що гідроксихлорохін, який використовували для лікування коронавірусу, – небезпечний. Проаналізували дані майже 100 тис. пацієнтів. Понад 10 тис., які вживали хлорохін, – померли.

Латинська Америка поступово стає новим центром пандемії коронавірусу. Бразилія вже обігнала Росію за кількістю хворих. Лише за минулу добу захворіли 1715 людей. Загалом в країні 349 тис. підхопили вірус. Померли понад 22 тис.

Влада країни досі заперечує серйозність загрози коронавірусу, тож карантин не оголошували. В Сан-Паулу, де смертність найвища, – лікарні переповнені. Подробиці у сюжеті Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Ілон Маск назвав ”липовою” статистику по коронавірусу у США.

Теги: ,

По темі

Величезні черги та відсутність масок: що відбувається у Київському зоопарку
Величезні черги та відсутність масок: що відбувається у Київському зоопарку
Спалах хвороби на Закарпатті та напружена ситуація у Києві – коронавірус в Україні
Спалах хвороби на Закарпатті та напружена ситуація у Києві – коронавірус в Україні
За власний рахунок: у Криму всіх туристів поміщатимуть в обсерватори
За власний рахунок: у Криму всіх туристів поміщатимуть в обсерватори
Спалах Сovid-19 у ЗСУ: зафіксували 14 нових випадків
Спалах Сovid-19 у ЗСУ: зафіксували 14 нових випадків
У нас немає чіткої статистики: інфекціоніст про Covid-19 в Україні
У нас немає чіткої статистики: інфекціоніст про Covid-19 в Україні
Чехія відновила видачу робочих віз українцям
Чехія відновила видачу робочих віз українцям
В Україні третій день падає кількість інфікованих Covid-19
В Україні третій день падає кількість інфікованих Covid-19
Музеї у Ватикані відкриються 1 червня
Музеї у Ватикані відкриються 1 червня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх