Covid-19 у світі: Бразилія стає новим центром пандемії, ЄC готується до курортного сезону

Сполучені Штати на першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом у світі – мільйон і майже сімсот тисяч. Померлих понад 98 тис. Нові дослідження Гарвардського медичного департаменту в Бостоні виявили, що гідроксихлорохін, який використовували для лікування коронавірусу, – небезпечний. Проаналізували дані майже 100 тис. пацієнтів. Понад 10 тис., які вживали хлорохін, – померли.

Латинська Америка поступово стає новим центром пандемії коронавірусу. Бразилія вже обігнала Росію за кількістю хворих. Лише за минулу добу захворіли 1715 людей. Загалом в країні 349 тис. підхопили вірус. Померли понад 22 тис.

Влада країни досі заперечує серйозність загрози коронавірусу, тож карантин не оголошували. В Сан-Паулу, де смертність найвища, – лікарні переповнені. Подробиці у сюжеті Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Ілон Маск назвав ”липовою” статистику по коронавірусу у США.