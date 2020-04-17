Covid-19 у світі: мільйони людей без роботи у США та послаблення заборон у Польщі

Понад 2 млн 150 тис. людей заразилися коронавірусом за час пандемії. Померли понад 144 тис. Вилікувалися майже 550 тис.

У Європі Португалія та Румунія продовжили карантин. Водночас, Польща готується до послаблень – там можна буде ходити у парки та ліси.

А от у Сполучених Штатах десятки мільйонів людей через епідемію вже втратили роботу. Подробиці – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Данія та Австрія послаблюють карантин, у Росії – наплив хворих.

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