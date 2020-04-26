Covid-19 у світі: в Європі планують послаблювати карантин, у РФ – антирекорд

Майже три мільйони заражених на коронавірус у світі. Понад 200 тис. померли. 837 тис. одужали. Сполучені Штати і далі лишаються лідером за кількістю інфікованих.

А от у Європі фіксують поступове зниження темпів захворювання. Позитивна динаміка майже тиждень зберігається в Італії та Іспанії.

А прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон повністю одужав від коронавірусу. Детальніше – у сюжеті Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США назвали пандемію коронавірусу страшнішою за теракти 11 вересня.

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