Covid-фонд: чому виникла затримка із закупівлею апаратів ШВЛ

За майже вісім місяців пандемії українські лікарні лише зараз мають отримати апарати ШВЛ, попри те, що Covid-фонд сягав 65 млрд грн.

Про необхідність придбати обладнання в уряді та МОЗ говорили ще у квітні. Купували 200 штук централізовано через аукціон на ProZorro. Тендер оголосили у липні, з першого разу переможця не обрали і лише на початку жовтня держава уклала договір з постачальником на перші 100 апаратів.

У ДП Медичні закупівлі пояснили затримки тим, що для розподілу будь-якої централізованої закупівлі потрібен певний час, тому вважають, що для оперативності краще робити їх на місцях – через лікарні або ж обласні департаменти охорони здоров’я.

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Кабмін спростив процедуру, щоб замовники могли укласти прямий договір з постачальником. Так справді швидше, проте така спрощена процедура – це ще й корупційний ризик.

Наприклад, на місцях замість визначеного у переліку товарів лікарні купують бензин.

Тому у ProZorro вважають, що час змінювати процедуру закупівель, а однією з альтернатив пропонують допорогові або спрощені закупівлі, що передбачають елементи аукціону.

З Фонду боротьби з коронавірусом планують витратити 60 млн грн для заготовки гіперімунної плазми, за допомогою якої хочуть лікувати хворих на Covid-19.

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