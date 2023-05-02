Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина

Covid нікуди не зник. Уже третій рік поспіль наша країна бореться із коронавірусом. Уряд продовжив карантин до 30 червня. Та, попри війну, держава забезпечує вакцинацію. Щеплення, яке захистить від тяжкого перебігу недуги, зокрема, можуть отримати і внутрішні переселенці. Для цього створені всі умови.

Темпи вакцинації у прифронтовому Дніпрі зменшилися в рази, кажуть медики. На увесь процес – 15 хвилин, вакцини є в наявності. Втім, черг із охочих немає.

На Рівненщині активно працюють мобільні бригади, які, зокрема, відвідують і модульні містечка, де мешкають переселенці. Медики готові вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих.

Наприклад, в Радивилові живуть понад півтори тисячі переселенців. Медики кажуть, що третю дозу вакцини проти коронавірусу отримали 15% із них, а хотілося б у рази більше. Такі бригади двічі на тиждень виїздять по області, де найбільше переселенців. Окрім щеплення від коронавірусу, вакцинують і від правця, дифтерії та гепатиту.

На Закарпатті нині живуть майже 350 тис. вимушених переселенців. Кабінети щеплень працюють щодня, крім вихідних. Та охочих вакцинуватися і там небагато.

Медики наголошують: бустерну дозу можна робити навіть тоді, якщо термін минув більший за рекомендований – навіть через рік, або півтора. Вакцина все одно працює.

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