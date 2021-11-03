Covid-сертифікат у застосунку Дія тепер можуть отримати власники паспорта-книжечки
Міжнародний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 у застосунку Дія тепер можуть отримати власники паспортів старого зразка (паспортів-книжечок).
Досі ця функція в додатку була доступна лише тим, хто має біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Відтак згенерувати сертифікат про вакцинацію тепер зможуть ще більше українців.
Власникам паспортів-книжечок достатньо буде авторизуватися через BankID і замовити послугу з отримання Covid-сертифіката.
Щоправда, серед електронних документів у застосунку Дія звичайний паперовий паспорт не відобразиться.
Згенерувати без біометричного паспорта чи ID-картки можна лише міжнародний Covid-сертифікат.
Щоб отримати сертифікат про вакцинацію, власнику паспорта-книжечки потрібно:
• оновити застосунок Дія до останньої версії в AppStore, Google Play чи App Gallery;
• авторизуватися в Дії через BankID;
• натиснути Послуги та обрати пункт Covid-сертифікати (Отримати сертифікат);
• надати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я у Дію (поставити відповідну галочку).
Варто зазначити, що нещодавно для українців спростили отримання Covid-сертифікату в Дії. Тепер більше не потрібен електронний підпис (зокрема, Дія.Підпис): достатньо авторизації через BankID чи Mobile ID.
Крім того, вже з наступного тижня українці зможуть отримати сертифікат про одужання від коронавірусу. Термін дії цього документу становитиме 90 днів.
Також у Дії з’явилася нова послуга: батьки після щеплення дитини від 12 років (як однією, так і двома дозами) можуть отримати дитячий Covid-сертифікат.
За останні кілька днів українці згенерували у додатку Дія мільйон Covid-сертифікатів.