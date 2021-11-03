Covid-сертифікат у застосунку Дія тепер можуть отримати власники паспорта-книжечки

Міжнародний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 у застосунку Дія тепер можуть отримати власники паспортів старого зразка (паспортів-книжечок).

Досі ця функція в додатку була доступна лише тим, хто має біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Відтак згенерувати сертифікат про вакцинацію тепер зможуть ще більше українців.

Власникам паспортів-книжечок достатньо буде авторизуватися через BankID і замовити послугу з отримання Covid-сертифіката.

Щоправда, серед електронних документів у застосунку Дія звичайний паперовий паспорт не відобразиться.

Згенерувати без біометричного паспорта чи ID-картки можна лише міжнародний Covid-сертифікат.

Щоб отримати сертифікат про вакцинацію, власнику паспорта-книжечки потрібно:

• оновити застосунок Дія до останньої версії в AppStore, Google Play чи App Gallery;

• авторизуватися в Дії через BankID;

• натиснути Послуги та обрати пункт Covid-сертифікати (Отримати сертифікат);

• надати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я у Дію (поставити відповідну галочку).

Варто зазначити, що нещодавно для українців спростили отримання Covid-сертифікату в Дії. Тепер більше не потрібен електронний підпис (зокрема, Дія.Підпис): достатньо авторизації через BankID чи Mobile ID.

Крім того, вже з наступного тижня українці зможуть отримати сертифікат про одужання від коронавірусу. Термін дії цього документу становитиме 90 днів.

Також у Дії з’явилася нова послуга: батьки після щеплення дитини від 12 років (як однією, так і двома дозами) можуть отримати дитячий Covid-сертифікат.

За останні кілька днів українці згенерували у додатку Дія мільйон Covid-сертифікатів.

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