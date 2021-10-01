Covid-сертифікати та техпідтримка: які проблеми найчастіше виникають з додатком Дія

Українці масово скаржаться на електронну систему Дія – півтора роки тому, коли додаток презентували, громадяни країни зраділи, що їм більше не доведеться бігати по десятках кабінетів, щоб оформити стос паперових документів, однак робота Дії залишає бажати кращого.

Мобільний додаток вже встановили собі більше семи мільйонів українців, проте відгуки про нього в мережі скоріше негативні.

Зокрема, документи часто не відображаються, а оформлення онлайн Сovid-сертифіката займає величезну кількість часу.

Про головні проблеми додатку Дія читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Covid-сертифікати

Найбільше користувачі лають дію через проблеми з оформленням Сovid-сертифікатів.

– Я не зміг оформити сертифікат. Два або три рази звертався в систему техпідтримки, але після того, як не отримав відповіді – залишив цю справу, – розповів користувач Дії Назар Павлов.

В свою чергу Мінцифри пояснює, що Дія не оформляє документ, а лише підтягуює його із інших баз даних.

Якщо сертифікат не відображається – то, при вакцинації медпрацівники неправильно внесли дані.

Ідентифікація особистості

Безліч нарікань виникає в зв’язку з проблемами підтвердження особи в додатку. Щоб отримати Сovid-сертифікат, потрібно навести камеру на обличчя і виконати вказівки на екрані: повернути голову направо та наліво.

Найчастіше цю процедуру доводиться проробляти близько 20 разів, щоб підтвердити свою особу.

Керівник Дії Мстислав Банік пояснив, що авторизація можливо не найзручніша, зате надійна. За його словами, крутити головою необхідно, аби нейромережа змогла підтвердити той факт, що ви справжня людина.

Він також зазначив, що авторизуватися в Дії можна і за допомогою ID-карти або біометричного закордонного паспорта.

– Для цього достатньо прикласти до задньої частини телефону айді картку. На айфоні – зверху, а на андроїді датчик може знаходиться у різних місцях, – заявив Банік.

Чиновник пояснив, що практично будь-який документ – від паспорту до реєстрації на авто і полісу страхування, тепер буде відображатися у мобільному додатку.

При цьому установи, які мають право отримати копію, сканують штрихкод в телефоні, після чого формується цифровий зразок документа, який автоматично надсилається одержувачу.

Ще більше послуг доступні на порталі Дія, де, наприклад, можна зареєструвати бізнес і є величезний перелік послуг з будівництва. Більша частина послуг досі знаходиться в тестовому режимі.

У свою чергу розробники Дії планують продовжувати цифровізацію країни, незважаючи на критику на свою адресу.

Згідно з планами, в 2023 році всі державні послуги можна буде отримати в онлайн-режимі.

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