Cтріляють у лобове скло: чому нападають на водіїв комунального транспорту

У Миколаєві бракує водіїв комунального транспорту – в автопарках простоюють новенькі автобуси. Місто купило в лізинг 23 білоруські МАЗи, але на маршрути виходять тільки 16. У Миколаївпастрансі розраховували на водіїв маршруток. Але ті йдуть сюди неохоче.

Водії маршруток не те що не поспішають пересісти на новенькі автобуси, а й вбачають у них конкурентів. Тож підрізають автобуси на дорозі, блокують на зупинках і навіть стріляють у лобове скло.

Камера спостереження автобуса зафіксувала один із нападів. На зупинці чоловік із довгою викруткою розбив дзеркало заднього виду і вдарив водія по голові, у постраждалого – струс мозку.

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Постраждалий водій поспілкувався з нападником по телефону, але той у скоєному не розкаявся.

Водії маршруток відреагували на напад свого колеги по-філософськи. Втім, не приховують: триває війна за пасажирів.

За фактами стрілянини по автобусу, розбите дзеркало і напад на водія Миколаївпастранс звернувся до поліції. Але справу відкрили тільки через побиття водія. Комунальні перевізники бояться, що безкарні маршрутники на цьому не зупиняться. Тим часом, місто планує закупити 60 нових тролейбусів. Та от чи знайдуть для них водіїв – невідомо.

До слова, у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

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