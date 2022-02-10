Це реакція на нарощування військ РФ: Карен Донфрід про військову допомогу Україні від США

Помічниця державного секретаря США Карен Донфрід повідомила, що в рамках підтримки України у разі чергового наступу Росії на Україну Білий дім готується до жорсткіших економічних санкцій проти Кремля.

При цьому вона наголосила, що Вашингтон налаштований на мирне вирішення конфлікту. На звинувачення Москви, що військова підтримка американців лише провокує Москву, дипломат відповіла, що агресор тут виключно Кремль, тому американська сторона лише допомагає Україні оборонятися та правильно реагувати, коли біля кордонів держава-агресор зібрала понад сто тисяч військових.

– США просто реагують на нарощування Росією військ. І наша реакція двостороння, з одного боку, ми можемо розв’язати цю кризу між Росією та Україною через дипломатію. І США вкладаються в дипломатичне вирішення конфлікту… А з іншого боку, якщо Москва зважиться на наступ, відповідь США, Євросоюзу, Великої Сімки та всіх наших союзників, буде дуже суворою – санкції та обмеження на експорт, – сказала помічниця Державного секретаря США з Європі та Євразії Карен Донфрід.

Вона також наголосила, що військова підтримка України поки що не обмежена щодо оборонного озброєння.

За останні тижні в Україну прибули дев’ять літаків із військовою допомогою від США, яка включала кілька сотень протитанкових ракетних комплексів Javelin та одноразові гранатомети.

Проте дипломат наголосила, що позиція президента Джо Байдена чітка щодо присутності американських військ на території України: США не переходитимуть до таких дій, але гарантують сприяння зміцненню нашої армії.

– Демократи та республіканці, всі дипломати, що знаходяться на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, одностайні: кажуть, що українці нам не байдужі, і ми продовжимо їх підтримувати. Ви бачите, наскільки змінилася наша військова підтримка України. Але ми завжди говоримо – завжди є шанс для дипломатії, – сказала Донфрід.

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