Це треба бачити! Працює українська РСЗВ Град | Новини Факти ICTV за 19.01.2024

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– Сенат США ухвалив другий законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти шатдауну.

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– В Ужгороді дві сестри-переселенки з Краматорська створили дизайн-студію.

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