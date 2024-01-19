Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Це треба бачити! Працює українська РСЗВ Град | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
– Нацгвардійці показали, як працює реактивна система залпового вогню Град.
– Сенат США ухвалив другий законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти шатдауну.
– На Харківщині поліцейські рятують коней від війни.
– В Ужгороді дві сестри-переселенки з Краматорська створили дизайн-студію.
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