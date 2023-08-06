Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Про це ведучому Фактів ICTV Вадиму Карпʼяку в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів командир радіотехнічного батальйону Повітряних сил України Микола Дайнеко.

Він зазначив, що військові постійно навчаються та освоюють різноманітні технології, зокрема й надані нашими західними партнерами.

– Наші радіотехнічні війська являються центром оповіщення з виявлення засобів повітряного нападу. Наші військовослужбовці цілодобово протягом тривалого часу удосконалюють свої навички, постійно навчаються, постійно діють у складних умовах обстановки, постійно на виїздах, – сказав Дайнеко.

Також військовий розповів, що в їхніх лавах служить чимало жінок, які подекуди виконують свої обов’язки краще за чоловіків.

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