Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Ціна дружби $10 тисяч! Військовий обіцяв ВІДМАЗАТИ від мобілізації | Новини Факти ICTV за 29.01.2024
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