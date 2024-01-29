Ціна дружби $10 тисяч! Військовий обіцяв ВІДМАЗАТИ від мобілізації | Новини Факти ICTV за 29.01.2024

– ЄС просунувся у питанні передачі Україні заморожених російських активів

– Нідерланди виділяють Україні 122 мільйони євро

– На Донеччині оголошено примусову евакуацію: список населених пунктів

– Звіт про втратам росіян за січень 2024 року

– Як працюють ловці шахедів

– Військовий обіцяв від мобілізації за винагороду

– На Харківщині запускають безкоштовні соціальні автобуси

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 00.00 (29.01.2024).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.