Ціни зросли в рази: чи буде дефіцит овочів та фруктів в Україні

Через окупацію частини Херсонщини та половини Запорізької області країна вже відчула дефіцит ранніх овочів та ягід. Та й ціни на першу капусту, редиску та огірки порівняно з минулим роком зросли в рази.

Тож в інших областях тепер намагаються надолужити втрачене.

На Черкащині аграрії збільшили висадку ранньої капусти, цибулі та полуниці. А на Закарпатті навесні почали інтенсивно вирощувати розсаду помідорів сорту сливка, яких дотепер там не садили.

Молода цибуля вже достигає. За три тижні збиратимуть урожай. Та попри те, що урожай хороший, ціни однак кусаються. Торік капусту з поля у цьому господарстві можна було купити за 7-8 грн, нині майже вчетверо дорожче.

Все виросло: вартість пального, добрив, пестицидів.

Тому збільшили посівні площі, щоб українці мали вдосталь овочів. Безкоштовно віддають городину волонтерам для допомоги в розбомблених росіянами містах.

Великим попитом нині користується рання ягода. Попри хороший урожай продажі йдуть мляво.

Цього року проблема з оптовиками, що пов’язано з подорожчанням дизпалива.

Цьогоріч селяни збагнули, що через окупацію Херсонщини потреба збільшиться, і місяць тому посіяли ще. Вперше вирощуватимуть осінні помідори, між ними переважає сорт сливка. Саме такі постачали українцям з Херсонщини.

Фермери Херсонщини теж зібрали перший урожай, та через окупантів реалізовувати його в інші області не можуть. Тож змушені просто викидати вирощене.

І поки на Херсонщині чекають на українських визволителів, плече підставляють аграрії інших регіонів.

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