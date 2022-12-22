Цвинтар орківських надій: у Дніпрі створили музей збитих ракет окупантів

У Дніпрі військові повітряного командування “Схід” створили музей збитих ракет окупантів. У ньому розмістили уламки 50-ти снарядів. Є ще й залишки 20-ти безпілотників – зокрема, Шахедів та Орланів. Бійці кажуть, спершу мали намір вивчати зброю окупантів. А як тільки кількість почала зростати – зібрали у колекцію з промовистою назвою “Цвинтар орківських надій”.

Офіцер Дніпровської зенітної ракетної бригади Євген Поліщук розповів, як його підрозділ почав знищувати російські ворожі ракети над Дніпровщиною. Згадує, комплекси протиповітряної оборони довелося відновлювати, бо Росія 24-го лютого атакувала їхні позиції:

З початком збройної агресії були завдані удари по позиціях зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ. Дивізіон був пошкоджений. Потім зайняло час деякий для його відновлення. – Євген Поліщук, офіцер Дніпровської зенітної ракетної бригади ПвК “Схід”

Вже за тиждень – під час чергової атаки на область, дивізіон Євгена ліквідував ще 4 російські крилаті ракети. Каже, збирали їхні частини, для вивчення. І так вирішили організувати музей.

До самого музею, який ще називають «Цвинтарем орківських надій», сторонніх не пускають – його облаштували на одній із позицій сил протиповітряної оборони. Військові кажуть – розклали залишки смертоносного російського залізяччя на піддони за датами. Серед них – майже ціла стратегічна крилата ракета Х-101, яку збили влітку над Дніпром.

Калібри, Іскандери, Х-55 та Х-101 – у музеї зібрані уламки 50-ти ліквідованих нашими силами ППО російських ракет. Та є такі ракети, каже військовий, політ яких відстежити вкрай важко, отже і збити теж.

Військові збирають до музею й уламки збитих ворожих БПЛА – тут таких зо два десятки апаратів. Радіолокаційними силами вдається приземлити, зокрема, російські Орлани, аби потім вивчити. Та, найчастіше, від них після збиття мало що лишається.

Сили протиповітряної оборони постійно пристосовуються до нових викликів від ворога. І чекають на закордонні оборонні комплекси. Аби справді не залишити російським окупантам жодних надій на досягнення своїх злочинних цілей в Україні.

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