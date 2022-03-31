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Цю заразу, росіян, треба давити: ветеран Другої світової закликав нищити окупантів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Дмитро Іванець – 98-річний житель Миколаєва, відмовився евакуюватися з міста і живе разом з містянами під обстрілами.

Чоловік, який був одним з тих, хто звільняв від нацистів у Другу світову обласний центр, відмовився переїхати в безпечне місце.

Попри свій вік і недугу, старенький налаштований рішуче, каже, агресорів треба нищити! А рідний Миколаїв – боронити!

З першого дня повномаcштабної війни місто обстрілюють нащадки його колишніх соратників. Такого віроломства від росіян Дмитро Іванець не очікував.

Іванець каже, що після звільнення рідного міста 28 березня 1944 року, працював будівельником та відновлював Миколаїв, який тоді загарбники майже повністю зруйнували.

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