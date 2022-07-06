Да, нє, понімаю: як блогер вчить підписників української мови в TikTok

Блогер Андрій Шимановський розповів, як йому вдається просувати українську мову в TikTok.

Каже, спершу TikTok йому здавався чимось несерйозним, але коли він туди зайшов сам, то зрозумів – може створювати тренди і робити платформу більш серйозною.

– Просто у форматі коротких відеоуроків навчати школярів та дорослих українській мові… Я намагаюся до цього підходити з любов’ю та робити максимум, що можу, – наголосив Андрій.

Каже, здебільшого люди на такі уроки реагують добре, але якщо порушує якесь неоднозначне питання – то реакція може бути різною.

– Найпопулярніші слова суржиком в Україні – це “да” і “нє”. Також – “понімаю”, “конєшно”. Якщо говорити про людей, які переходять зараз із російської на українську, то найчастіше вони плутають звуки, – наголосив блогер.

Розповів Андрій і те – як підтримати людину, яка хоче перейти на українську мову.

– Передусім я б не поспішав нав’язувати свою допомогу, якщо людина її не потребує. Рекомендував би просто спілкуватися і затуляти вуха, якщо чуєте, що щось не так. Потерпіть. Це процес, – зазначив блогер.

Також Шимановський проводить мовний марафон на підтримку ЗСУ.

– Це курс, який створює комфортні обставини для вивчення української мови, а також вміння красиво говорити. Він триває 21 день… Наша головна мета – збір коштів для ЗСУ. Курс зараз успішно продається, ми вже зібрали понад 2 млн грн. Частину передали у фонд і купили три пікапи. Два з них вже на фронті, – сказал Андрій.

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