Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Зірки

Да, нє, понімаю: як блогер вчить підписників української мови в TikTok

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Блогер Андрій Шимановський розповів, як йому вдається просувати українську мову в TikTok.

Каже, спершу TikTok йому здавався чимось несерйозним, але коли він туди зайшов сам, то зрозумів – може створювати тренди і робити платформу більш серйозною.

– Просто у форматі коротких відеоуроків навчати школярів та дорослих українській мові… Я намагаюся до цього підходити з любов’ю та робити максимум, що можу, – наголосив Андрій.

@shymanovski Шериф знову з вами???????? #мова #україна ♬ оригінальний звук – Андрій Шимановський

Каже, здебільшого люди на такі уроки реагують добре, але якщо порушує якесь неоднозначне питання – то реакція може бути різною.

– Найпопулярніші слова суржиком в Україні – це “да” і “нє”. Також – “понімаю”, “конєшно”. Якщо говорити про людей, які переходять зараз із російської на українську, то найчастіше вони плутають звуки, – наголосив блогер.

Розповів Андрій і те – як підтримати людину, яка хоче перейти на українську мову.

– Передусім я б не поспішав нав’язувати свою допомогу, якщо людина її не потребує. Рекомендував би просто спілкуватися і затуляти вуха, якщо чуєте, що щось не так. Потерпіть. Це процес, – зазначив блогер.

Також Шимановський проводить мовний марафон на підтримку ЗСУ.

– Це курс, який створює комфортні обставини для вивчення української мови, а також вміння красиво говорити. Він триває 21 день… Наша головна мета – збір коштів для ЗСУ. Курс зараз успішно продається, ми вже зібрали понад 2 млн грн. Частину передали у фонд і купили три пікапи. Два з них вже на фронті, – сказал Андрій.

Читайте
Ретязь та галунка: чи добре ви знаєте українську мову (ТЕСТ)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У липні інтернет-ресурси та користувацькі інтерфейси повинні перейти на українську
У липні інтернет-ресурси та користувацькі інтерфейси повинні перейти на українську
За останнє десятиліття в Україні зросло вподобання української мови, а російської – зменшилося
За останнє десятиліття в Україні зросло вподобання української мови, а російської – зменшилося
Сказав “Слава Україні” і відмовився продати алкоголь: в Іспанії росіяни побили українця
Сказав “Слава Україні” і відмовився продати алкоголь: в Іспанії росіяни побили українця
Захищають і мотивують: ЗСУ стали трендом українського TikTok
Захищають і мотивують: ЗСУ стали трендом українського TikTok
Прийняття України до Федерації мовних інституцій ЄС забезпечить захист нашої мови – Кремінь
Прийняття України до Федерації мовних інституцій ЄС забезпечить захист нашої мови – Кремінь
Доброго вечора, ми з України! Як бійці ЗСУ підкорюють TikTok
Доброго вечора, ми з України! Як бійці ЗСУ підкорюють TikTok
У нас є спільний ворог: ведуча грузинського телеканалу заговорила українською
У нас є спільний ворог: ведуча грузинського телеканалу заговорила українською
Порушення мовного закону: мерів 20 міст закликали демонтувати зовнішню рекламу
Порушення мовного закону: мерів 20 міст закликали демонтувати зовнішню рекламу
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка