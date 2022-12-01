Далі – запуск із екіпажем: плани NASA після Артеміди-1

Інженер аерокосмічних досліджень дослідницького центру NASA Олег Гуща розповів про майбутні плани після вдалого запуску Артеміди-1. На даний час це найбільша ракета, створена людством, яку відправили в космос.

За словами Олега, наразі починається другий етап роботи, оскільки в них є дані, коли ракета летить через усю атмосферу. Тепер вони щодня завантажують все більше даних, які порівнюватимуть із даними з аеродинамічних тунелів.

– Ми хочемо дійсно підтвердити те, що ми передбачаємо середовище в наших тестах таке, яке дійсно ракета відчуває, коли проходить атмосферу. Наша робота наразі починається. Ми готуватимемося до Артеміди-2, Артеміди-3, – зазначає Гуща.

Каже, Артеміда-2 буде вже з екіпажем. Тому всі розрахунки мають бути тільки правильними.

– За програмою передбачається, що Артеміда-2 злітатиме десь через 22 місяці після того, як Артеміда-1 приземлиться на землю. Але це не означає, що цей час нічого не відбуватиметься. Артеміда-2 вже збирається, в нас дуже багато роботи, щоб підготуватися до запуску, – сказал інженер аерокосмічних досліджень дослідницького центру NASA.

Нагадаємо, 16 листопада зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді, штат Флорида (США), в космос полетіла найпотужніша в світі ракета – Space Launch System (SLS).

Корабель вирушив у 25-денну подорож навколо Місяця і назад.

Зазначимо, старт апарату відбувся через 50 років після останньої місії Аполлон. У глобальних планах NASA знову висадити людину на Місяць для створення повноцінної бази. Це дозволить полегшити подальший політ на Марс.

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